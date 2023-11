Gabri Veiga: “Molto felice di essere in Arabia. Al Ahli grande squadra, posso crescere"

Gabri Veiga ha infiammato il mercato estivo per diverse settimane.

Gabri Veiga ha infiammato il mercato estivo per diverse settimane. Il talento spagnolo sembrava a un passo dal Napoli ma alla fine ha preferito tentare un'avventura "nuova", in Arabia Saudita. A 21 anni ha firmato con l'Al-Ahli e ad As ha raccontato le sue sensazioni dopo i primi mesi: "Sono molto tranquillo, vivo con la mia ragazza, Abbiamo già una casa e tutto procede liscio. Mi sto adattando gradualmente al clima, che all'inizio mi è sembrato un po' difficile perché è molto diverso da quello di Vigo. Arriveranno tempi migliori, maturerò e crescerò come calciatore.

Dovevo restare calmo perché il tempo mette tutto a posto. Per me era chiaro che dovevamo solo cercare di essere felici: un anno e mezzo fa ero nella Primera RFEF ed ero il bambino più felice, facevo quello che mi piaceva. La scorsa estate mi sono ritrovato per la prima volta sul mercato ed è stata una situazione complicata, ma devi circondarti della tua famiglia, dei tuoi amici, dei tuoi affetti... Chi ti ama resta con te, qualsiasi cosa accada".

L'esperienza saudita: "Sono un ragazzino che lavora tutti i giorni, due anni fa non mi aspettavo di fare questo passo nella mia carriera ed ora sono molto felice di averlo fatto. Non si possono chiudere le porte e dire 'non voglio farlo'. Sono molto tranquillo, molto felice di essere in Arabia e in una grande squadra. L’obiettivo è crescere come calciatore, maturare e poi, come quest’estate, succeda quel che succeda.

L'Al Alhi è uno dei quattro club del PIF e lo sapevo già. Penso che sia una delle squadre con la più grande storia in Arabia. Abbiamo i migliori tifosi, senza dubbio, e giocatori spettacolari da cui imparo ogni giorno".