Gaetano Fedele: "Cannavaro al Napoli può mettere un tappo sulle frizioni del passato"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Gaetano Fedele, ex agente dei fratelli Cannavaro: "Fabio gioca sia a tre che a quattro. Grazie alla sua esperienza da difensore è capace di giocare con più moduli, è un tecnico che propone gioco. Potrebbe tornare a Napoli da allenatore? Tutti sanno quanto Fabio è legato a Napoli.

Come sono i rapporti tra Cannavaro e ADL? I napoletani fino ad ora non sono visti di buon grado all'interno della società, c'è solo Grava che fa i miracoli con il settore giovanile. Però credo che in questo momento potrebbe essere un’ipotesi affascinante e mettere un tappo sulle frizioni del passato. Tutto sta in come il presidente vuole impostare il nuovo ciclo del Napoli”.