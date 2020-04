Gaetano: "Un onore essere paragonato ad Hamsik. Ho una sola certezza sul mio futuro"

Gianluca Gaetano, centrocampista della Cremonese ma di proprietà del Napoli, ha parlato a Tuttomercatoweb: "A Cremona mi trovo molto bene, è una piazza importante e con una lunga tradizione. E' anche un ambiente a misura d'uomo e lo si è visto in questo particolare momento. Penso a come hanno reagito la città e il territorio da quando è iniziata l'emergenza coronavirus: sono stati giorni difficili ma ricchi di grande solidarietà dove anche la Cremonese e la sua proprietà hanno sostenuto i soccorsi in diversi modi. Vorrei dedicare un pensiero a tutti coloro che sono venuti a mancare in queste settimane, a cominciare da Roberto, uno dei nostri magazzinieri".

Molti addetti ai lavori l'hanno ribattezzata "il giovane Hamsik". Questo paragone pesa o carica?

"Essere paragonato a lui è solo un piacere: in fondo significa che qualcosa so fare anch'io".

Quale sarà il suo futuro? Si parla di Bari, Salernitana o Juve Stabia...

"Detto in tutta franchezza al momento non credo nessuna delle tre ipotesi, nel senso che quasi certamente andrò in ritiro con il Napoli e successivamente si vedrà che decisione prendere".