Galante su Napoli-Inter: "Tutto diverso rispetto a maggio, ma invariata la qualità dell'attacco azzurro"

In vista del big match tra Napoli e Inter, a parlare della sfida è l'ex nerazzurro Fabio Galante a La Gazzetta dello Sport.

© foto di Lorenzo Marucci

In vista del big match tra Napoli e Inter, a parlare della sfida a partire dalla difesa di Inzaghi è l'ex nerazzurro Fabio Galante a La Gazzetta dello Sport: "L’organizzazione è alla base di tutto. Perché poi noi difensori siamo avvantaggiati se agli attaccanti arrivano palle sporche da controllare o calciare. Contano gli uomini, sicuramente, ma conta anche e soprattutto la preparazione alla partita. E Inzaghi e il suo staff si stanno dimostrando bravissimi in questo".

Sommer ha detto: bello giocare con questa difesa.

"Certo, in rosa ci sono tutti giocatori di qualità e tantissimi nazionali. Acerbi, Bastoni, Darmian, De Vrij, Pavard che ha vinto tutto. E ci metto anche gli esterni come Dimarco e Dumfries. L’arrivo di Sommer è stato un grande acquisto: non fa parate per i fotografi, è molto efficace e sicuro, mi ricorda Peruzzi".

Ora c’è il Napoli che a maggio vinse 2-1...

"Ma loro erano campioni d’Italia e l’Inter pensava alla finale di Champions. Ora è tutto diverso, non la qualità degli attaccanti azzurri o quella dei difensori interisti: servirà una grande prova di squadra per limitare Kvara e Osimhen. L’organizzazione prima di tutto".