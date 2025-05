Fabbroni: “Col Genoa serve solo la cazzimma: fa la differenza tra giocatori forti e campioni”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un 'Calcio alla Radio – Terzo Tempo' è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: “La vittoria dello scudetto nel 2023 è stato un elemento trainante. Quella vittoria poteva essere sfruttata meglio, ma oggi ci sono le condizioni per recuperare quanto sprecato nella passata stagione. Il Napoli deve dimenticarsi dell’esistenza dell’Inter. Deve fare il suo percorso e basta. Mi chiedo quanta animosità ci metterà il Torino per battere l’Inter: questo è l’aspetto che mi fa riflettere. I nerazzurri vengono da una gara epica, e ci saranno dei giocatori che non saranno coinvolti in questa partita, come Lautaro e Calhanoglu. L’Inter, però, può portare a casa i tre punti anche senza i migliori giocatori in campo.

Oggi contano poco o nulla le prestazioni, e questo vale anche per il Napoli. Mi auguro che il Parma a Empoli possa conquistare la salvezza e fare in modo che al “Tardini” possa essere soltanto una festa. Col Genoa serve cazzimma: la differenza tra il campione e il fuoriclasse sta esattamente in questo. Serve questo furore e la capacità di tradurre in campo la superiorità tecnica e agonistica rispetto agli avversari. Domenica i giocatori del Napoli devono dimostrare questo”.