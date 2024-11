Galatasaray, il vice allenatore: "Osimhen incredibile, pochi come lui al mondo! Sul futuro..."

Ismael García, vice allenatore del Galatasaray, elogia Victor Osimhen al quotidiano spagnolo Marca: "Era da molto tempo che non vedevo un giocatore che condizionava così tanto l'avversario. Attira l'attenzione di tutta la linea difensiva, non solo dei suoi marcatori. E' capace di generare azioni da solo. E lui ha una capacità atletica difficile da vedere nel calcio mondiale. Non è facile trovare un giocatore che combini la sua altezza, la sua velocità e il suo livello di coordinazione.

Futuro ancora al Galatasaray? In questo tipo di situazioni la parte economica non sarà mai un problema. La parte sportiva e la sua volontà sarà quella che sbilancia gli equilibri. Bisognerà vedere come finirà la stagione e cosa vorrà fare Victor".