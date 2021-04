Galderisi: "Il Napoli poteva fare di più con gli spazi aperti quando era in vantaggio"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Giuseppe Galderisi, allenatore: "Il Napoli poteva fare qualcosa in più contro l'Inter? Nel primo tempo mi è piaciuto, l'Inter ha pensato più a chiudere gli spazi. Nel momento in cui la partita poteva prendere una piega diversa il Napoli ha sfruttato poco gli spazi che c'erano e si è abbassato troppo.

Osimhen? Mi aspettavo una prestazione non buonissima, quando c'era bisogno della sua gamba la squadra ha fatto fatica. Credo che il Napoli abbia le qualità per potersela giocare in zona Champions League ma bisogna capire chi eventualmente non ce la farà”.