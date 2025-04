Galderisi pazzo di Lucca: "E' come Lukaku per importanza nel gioco"

Venerdì l'Udinese sfiderà il Milan di Conceicao e lo farà dopo un periodo non troppo esaltante. Al Messaggero Veneto ha parlato l'ex attaccante dei rossoneri Giuseppe Galderisi, che ha sottolineato l'importanza dell'assenza di Florian Thauvin: "Un grande allenatore come Osvaldo Bagnoli diceva sempre che con due attaccanti forti si determina il gioco di tutta la squadra. Ecco, a me sembra che l’Udinese abbia due grandissimi attaccanti, ma che soffra senza Thauvin. Il francese colpisce per la generosità con cui mette la sua classe a servizio della squadra. Non averlo è un danno anche per Lucca che diventerà fortissimo. Io lo metto sul piano di Lukaku e Dovbyk per l’importanza che ha nello sviluppo del gioco".

