Galderisi su Raspadori: "In questo Napoli lo vedrei bene in tre ruoli"

Giuseppe Galderisi, allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione Forza Napoli Sempre in onda su Radio Marte.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giuseppe Galderisi, allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione Forza Napoli Sempre in onda su Radio Marte: “Napoli di Garcia all’insegna di giocatori duttili? Sicuramente Raspadori ed Elmas hanno una certa duttilità e sono elementi interessanti. Ma io credo che siamo agli albori di una stagione che per il Napoli sarà molto importante perché dopo una strepitosa vittoria come quella dell'anno scorso, quest'anno dovranno essere bravi, attenti, saper gestire i momenti difficili. Ma nello stesso momento fa bene Garcia a portare dei concetti di calcio senza stravolgimenti ma vicini alla sua idea di gioco. Credo che questo momento del ritiro sia fondamentale per 3-4 aspetti. Il primo è per conoscere al massimo le potenzialità dei giovani che ha a disposizione il Napoli. Il secondo è il dialogo, cercare di farsi conoscere e capire dai giocatori. Ed entrare nella loro testa, nell'animo e nel loro cuore. E poi c'è l'aspetto tecnico e tattico. Questo è un Napoli che ha dimostrato di avere tante variabili, bisogna essere bravi a trasmetterle, a dare condizione ai giocatori. Insomma sono curioso di vedere il nuovo Napoli di Garcia. Obiettivi per la stagione ‘23-‘24?

Anche in una squadra abituata a vincere, io sono cresciuto nella Juve, la difficoltà dopo una stagione come quella del Napoli è la capacità di alzare l'asticella a livello mentale. I momenti difficili di una stagione che parte con aspettative altissime - e De Laurentiis ci mette del suo perché vuole pungolare tutti per far arrivare con la testa giusta qualsiasi addetto alla società - sono quelli dove bisogna alzare il livello che significa saper gestire i momenti difficili, saper essere positivi, continuare a lavorare e sudare con grande impegno, aiutarsi ancora di più di quello che si è fatto finora e non dare niente per scontato.

Come valorizzare Raspadori? Secondo me in un 4-3-3 Raspadori è o il primo attaccante o potrebbe andare a sinistra dove gioca Kvara. Forse in certe partite può fare anche l'interno che va poi a giocare sotto punta o potrebbe giocare come seconda punta. La cosa difficile per un giocatore così è che deve sempre sentirsi positivo, deve sempre essere convinto che anche 5 minuti sono importanti; deve sentirsi apprezzato e motivato dall'allenatore e dai compagni. Per me è un giocatore che davanti può giocare dovunque; il problema è che davanti ci sono calciatori che se stanno bene lasciano poco spazio”.