Galderisi su Raspadori: "Sa giocare a calcio, stupisce per una sua facilità"

A '1 Football Club' su 1 Station Radio, è intervenuto Giuseppe Galderisi, ex calciatore, tra le tante, di Milan e Juventus.

Dopo la vittoria con il Maccabi la Juve è ritornata in pista per la qualificazione agli ottavi di Champions... "Allegri resta sempre in piedi nonostante le tante cririche. I bianconeri avevano assolutamente bisogno di vincere in Champions. Sabato ci sarà l'incontro fondamentale con il Milan, ma la squadra dovrà proiettarsi verso la prossima gara della competizione europea. Mi auguro che la Juve cresca nel complesso, malgrado la partenza non brillante".

Non hai ancora allenato in Serie A... "Mi sono tolto tante soddisfazioni durante la mia carriera. Ho vissute esperienze in Italia, ho avuto occasioni positive non sfruttate al meglio. Ma ho tanto entusiasmo ed attendo con gioia la prossima sfida. Tutto sta a fare le cose nel migliore dei modi, anche se non sempre ciò viene apprezzato. Spesso servono i risultati, ma prima o poi arriverà qualche soddisfazione in più".

Pensieri sul prossimo turno di Serie A? "L'Inter deve vincere a tutti i costi e proseguire lungo la scia del successo dopo la vittoria con il Barcellona. Questa squadra ha le carte in regola per continuare in questo modo. Il Milan, invece, è reduce da un pesante passivo con il Chelsea, ma Pioli riuscirà a fuoriuscire da questo momento delicato. Per la Juve vincere a Milano potrebbe rappresentare una svolta per la stagione. Ma credo che l'unica squadra italiana ad avere continuità è il Napoli, composto da un gruppo che segue il proprio allenatore e gioca un calcio divertente e propositivo. Questo campionato, tuttavia, è molto particolare".

Raspadori è gia pronto a raccogliere l'eredità di Mertens? "Sta dimostrando grandi cose. Stupisce la facilità con cui riesce a divertire con il pallone in alcune fasi della partita. Sa giocare a calcio, è un calciatore molto intelligente. Si inserisce come un attaccante vero negli spazi. Spalletti può contare su tante alternative in attacco, Jack può crescere in questo ambiente".