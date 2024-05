Galeone boccia la pista Conte: "Non è adatto al Napoli! Meglio Gasp con questi giocatori"

’ex allenatore di Napoli e Pescara Giovanni Galeone è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal

TuttoNapoli.net

© foto di Petrussi/FDL71

L’ex allenatore di Napoli e Pescara Giovanni Galeone è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal: “Gasperini ha capito che con quella formazione e la Juventus in vantaggio sarebbe stato difficile ribaltare la situazione, soprattutto senza una punta come Scamacca. L’Atalanta non ha giocato male, ma i bianconeri hanno fatto una gran partita difensiva e dopo non era più semplice raddrizzare la partita. Allegri? Ci siamo sentiti poco prima della partita e gli ho detto che vedendo io la partita l’avrebbe vinta. Poi c’erano due miei ex allievi come Gasp e Max, entrambi promossi col Pescara, era una bella finale. La possibilità di vedere Allegri fuori dall’Italia c’è, tra Inghilterra e Germania, ma ora è ancora presto. Lui ha raggiunto gli obiettivi che gli avevano fissati, qualificazione in Champions e Coppa Italia, ha portato a casa la coppa quindi può dirsi sereno.

Gasperini al Napoli? Me lo auguro per il Napoli, Conte no perché con quei giocatori non sembra una squadra adatta ad Antonio. Gianpiero è bravissimo, è stato il mio capitano e pochi calciatori sanno leggere le partite e creare una squadra come lui. Gasperini è un formidabile allenatore, anche se ha un bel caratterino e i suoi difetti ma tatticamente è bravissimo. Avete visto come è migliorato Djimsiti? Con Chiesa ha fatto degli uno contro uno di alto livello, è un altro calciatore rispetto a quello che avevamo visto a Benevento”.