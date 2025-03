Galeone distrugge Vlahovic: "Juve gli dà un 1mln al mese, ma non sa stoppare un pallone”

Un’accusa pesante, soprattutto da uno che di talento slavo se ne intende: “Li adoro da 80 anni, ma lui proprio non ci riesce”.

Giovanni Galeone non le manda a dire. L’ex allenatore, mentore di Massimiliano Allegri e protagonista di un calcio spumeggiante negli anni ‘80, si lascia andare a un’amara riflessione sul calcio moderno, senza troppi filtri. E quando si arriva a parlare di Dusan Vlahovic, la stoccata è netta: “La Juve gli dà un milione al mese, ma è forse l’unico slavo che non sa stoppare un pallone”.

Un’accusa pesante, soprattutto da uno che di talento slavo se ne intende: “Li adoro da 80 anni, ma lui proprio non ci riesce”. La speranza, per il centravanti serbo, è che l’arrivo di Tudor possa cambiare qualcosa. Ma per Galeone il problema è più ampio: il calcio italiano si è appiattito, è diventato prevedibile, noioso e privo di emozioni.

“Le partite al 90% sono di una noia mortale. I ragazzini non sanno più stoppare una palla, palleggiare o saltare l’uomo. Chi ci riesce andrebbe protetto dal WWF, perché è una specie in via d’estinzione”, attacca l’ex tecnico del Pescara nel corso della lunga intervista concessa al Corriere della Sera.