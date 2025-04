Galeone: "Gilmour? Ho notato una cosa, riguarda anche Lobotka"

Giovanni Galeone è intervenuto a Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Il Napoli contro l’Empoli mi è piaciuto. Se la squadra di Conte riesce a non prendere gol poi uno ne fa e questo è un grande vantaggio. A Bologna non mi è piaciuta la fase difensiva, poi con l’Empoli l’ha fatta bene ed infatti è venuta fuori la partita.

Gilmour è un giocatore che sa difendere e sa impostare, insieme a Lobotka, Di Lorenzo e Politano ci sta bene in quella porzione di campo, così come fa Anguissa. Se il camerunense deve riposare Conte ha un’alternativa giusta. Non sfigura in quel ruolo. Il Napoli se vuole rinforzarsi per l’anno prossimo deve prendere almeno un giocatore forte per ruolo. Allegri alla Roma? Max è l’allenatore più vincente che c’è in circolazione, qualcosa di buono l’ha fatta”.