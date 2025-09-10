Galli: "Il centrocampo del Milan è tra i più forti della Serie A con quello di Napoli e Inter"

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, Filippo Galli, opinionista, si è così espresso sul centrocampo del Milan: "Il centrocampo è la nota lieta di questo mercato, forse il più forte della Serie A con quello di Napoli e Inter. Qualità e profondità della rosa in questo reparto sono evidenti. Modric, classe e sostanza, può giocare in ogni ruolo, anche se a me piace vederlo vertice basso a dettare i tempi di gioco; e poi Jashari, Ricci e Rabiot che, insieme a Fofana e Loftus-Cheek, consentiranno ad Allegri di variare composizione e tipo di schieramento nella zona nevralgica del campo. Da questi ultimidue “veterani” Max ha detto di aspettarsi un apporto consistente in termini realizzativi (15 gol), considerando la loro abilità a coprire campo e a inserirsi in avanti. Il reparto sembra in esubero numerico ma non dobbiamo dimenticare gli infortuni occorsi la scorsa stagione a Loftus, quello recente a Jashari e la tenuta di Modric, pur considerando gli unici impegni di Campionato e Coppa Italia.

Tutti i centrocampisti, ricordiamolo, saranno chiamati anche e soprattutto a creare densità davanti alla linea difensiva (vero tallone d’Achille negli ultimi anni, da guarire con il contributo di tutta la squadra e non solo dei difensori), con il proposito di schermare le giocate verticali degli avversari e di far ripartire velocemente la squadra ribaltando il fronte di gioco per innescare la qualità dei nostri attaccanti mentre il dispositivo difensivo avversario non è ancora posizionato e organizzato. Voto: 8".