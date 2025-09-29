Galli su De Bruyne: "Non ha la brillantezza di una volta, non cambia passo"

"La mano di Allegri si vede. La squadra ha acquisito capacità di lettura e sono arrivati giocatori di altissimo livello come Modric: ieri per dinamicità sembrava avesse alle spalle solo una decina di partite in carriera e non più mille. Un Milan concreto, pochi fronzoli, la squadra si sta dimostrando solida e consapevole dei suoi pregi e difetti. Il Milan potrebbe essere la grande sorpresa della stagione". Così Giovanni Galli, ex portiere di Milan e Napoli e campione del mondo '82, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sul successo dei rossoneri di Allegri sui campioni d'Italia.

Napoli ridimensionato? "No, anche il Napoli è una squadra forte. Ieri ha subìto il gol nel momento in cui stava prendendo in mano le redini della partita. Ha padronanza e consapevolezza dei suoi mezzi. Nel secondo tempo ha avuto delle occasioni chiare per pareggiare. Insomma, il Napoli è in pista nonostante questa sconfitta. Milan e Napoli hanno qualcosa in più rispetto a Inter, a Roma e alle altre".

De Bruyne e la sostituzione: "De Bruyne non ha più la brillantezza di una volta, ha un passo monocorde, va sempre alla stessa velocità. Conte ha cercato di dare più sprint alla squadra con l'uomo in più. Ha ribadito giustamente la sua leadership, è come quando hai un'incrinatura sul vetro della macchina: se non corri subito ai ripari, quel vetro si espande e finisce che lo devi cambiare. Questo Conte non lo permetterà mai".