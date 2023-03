Garanzini: "Il Napoli ha tre imprescindibili. Champions? E' favorito nella sua parte di tabellone"

TuttoNapoli.net

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Gigi Garanzini, giornalista ‘La Stampa’: “L’azzurro vero oggi è quello del Napoli. Nello stesso scenario del Maradona fa strano essere abituati a vedere una squadra che oltre la partita con la Lazio gioca in maniera incantevole e una Nazionale che borbotta un po’.

Di Lorenzo non è il capro espiatorio, se non è il migliore esterno destro d’Europa ci siamo molto vicini. Il Di Lorenzo che siamo abituati a vedere con la maglia del Napoli va a colpire in un’altra maniera. La suggestione è che avrebbe fatto di più e meglio di come siamo abituati e magari sarebbe stato anche più cauto sulla marcatura su Kane.

Il principale marchio di Spalletti nel Napoli? Sono tanti. Non somiglia a nessuno questa squadra e dopo tutto questo tempo vedere un calcio nuovo nell’interpretazione, mella correttezza e nell’armonia. Hai l’impressione che si divertono a giocare e da lì si diverte anche il pubblico.