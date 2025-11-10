Podcast Garbo: "Conte non ha la fiducia dei nuovi: è una critica indiretta a chi ha fatto mercato"

Daniele Garbo è stato ospite della trasmissione Maracanà, in onda su TMW Radio.

Il Napoli intanto perde a Bologna, con Conte che ha utilizzato parole pesanti in conferenza.

"Credo che le parole di Conte siano un tentativo di dare una scossa; lui del resto non parla mai a caso e ha sempre uno scopo. Dopo un colloquio con il presidente poi cercherà di capire che cosa non va. Al momento non ha troppo fiducia nei nuovi e questa indirettamente è una critica anche a chi ha fatto il mercato".

A chi dedichi un pensiero dopo l'ultima giornata di Serie A?

"Lo dedico a Gian Piero Gasperini, che sta andando ben oltre le più rosee aspettative. Tanti tifosi romanisti che all'inizio erano scettici sono diventati gasperiniani e se la Roma sta facendo questo campionato è merito suo. La Roma di oggi stia facendo qualcosa di straordinario, anche se la squadra così com'è difficilmente potrà lottare per lo scudetto. Se a Gennaio arrivasse un attaccante come si deve potrebbero cambiare le cose, ma chi ha dei buoni centravanti se li tiene stretti".

Per l'Atalanta Juric è ormai esonerato, con Palladino pronto a subentrare. Scelta giusta?

"Non sono assolutamente sorpreso di questo epilogo, anzi sono stupito che Juric sia durato così tanto. L'unica cosa che faccio fatica a spiegarmi è come una società come quella atalantina abbia scelto lui per sostituire Gasperini. L'errore è stato quello, non era per nulla l'allenatore adatto".