Pastore: "Il Napoli per 1 anno ha aderito del tutto a Conte, ora deve pensare che ci sia vita oltre"

Oggi alle 00:30Le Interviste
di Davide Baratto

Il giornalista Giuseppe Pastore, intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio nel corso di Fontana di Trevi, ha analizzato la situazione delicata del Napoli e del suo tecnico: "Non penso ci sia stato un confronto così tanto approfondito tra Conte e la dirigenza. Sono cose che Conte ha messo sul tavolo privatamente già da parecchie settimane, secondo me già da Eindhoven che è stato lo spartiacque di questa stagione del Napoli, dove hanno smesso di giocare certi giocatori ad esempio Beukema.

Parlavamo tutti lo scorso anno di come i giornali scrivessero non ‘Il Napoli’ ma ‘Conte’. Quindi il Napoli si è sovrapposto a Conte in maniera forse anche inconsapevole, cioè il Napoli ha accettato per un anno di aderire totalmente a Conte per tornare in Champions e addirittura a vincere lo Scudetto. In questo momento, il Napoli deve pensare anche che ci sia vita oltre Conte. Perché le squadre come l’Inter e la Juventus dimostrano che sono esiste anche dopo Conte, alcune hanno fatto anche meglio. Ora non voglio dire che è già un ex allenatore, tutt’altro, la classifica l’abbiamo vista: il Napoli ha battuto l’Inter ed è a due punti dalla vetta. Però è Conte che ci porta a dire questo. Chi è il morto? Dal suo punto di vista è il Napoli, il gruppo, lo spirito non c’è più, non c’è più l’energia dello scorso anno… io mi attengo alle parole dell’allenatore”.