Il Mattino: "La resa dei conti"

Oggi alle 00:15Notizie
di Davide Baratto

"La resa dei conti", apre così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, in riferimento alle pesanti dichiarazioni di Antonio Conte a seguito delle quali dovrebbe esserci un incontro con la dirigenza. Il sommario: "Napoli, dopo le accuse dell'allenatore adesso rischiano i big. La scossa dal mercato". Di seguito la prima pagina integrale.