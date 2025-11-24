Podcast Garbo: "Visto Neres-Lang? Le riserve non erano così scarse, dovevano giocare"

Il giornalista Daniele Garbo è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante Maracanà. Di seguito le sue dichiarazioni.

A chi dedichi un pensiero dopo il weekend di campionato?

"Lo dedico a Vincenzo Italiano. Il suo Bologna vola e continua a sognare in grande. È una squadra costruita bene e che gioca bene. Darà fastidio a chiunque voglia arrivare in Champions League".

La Roma invece vola in testa alla classifica in solitaria. Si sta vedendo ormai il marchio di Gasperini?

"Se la Roma avesse un grande centravanti potrebbe essere una grande candidata allo scudetto. Li davanti invece continua a mancare qualcosa, ma a livello di gestione si vede una squadra nettamente gasperiniana. Ho poi saputo da una fonte che almeno una volta a settimana Gasperini organizza un giorno con tre sedute di allenamento: una alle 9, una alle 11 e una alle 15".

Il Napoli è già tornato?

"Il primo tempo con l'Atalanta è stato il migliore di questa stagione e la squadra ha risposto come meglio non poteva. Credo che la partita di Sabato però ci abbia raccontato che a decidere la partita siano stati Neres e Lang. Questo dimostra che le seconde linee del Napoli non erano così scarse e che forse bisognava concedergli più tempo. Credo che questo sia stato l'errore principale di Conte e mi aspetto che d'ora in avanti cambi registro".