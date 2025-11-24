Podcast Santacroce: "Resta un momento delicato, ma con Qarabag e Roma puoi risollevarti"

A parlare di Napoli a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex difensore azzurro Fabiano Santacroce: "Per 60 minuti sono stati pazzeschi, hanno fatto un gioco molto dispendioso a livello fisico, tutti concentrati e sul pezzo. È stato molto bello vederli, a prescindere dai gol. Tutto alle spalle? Rimane sempre un momento delicato, con assenze importanti.

Altri stanno rientrando, si dovrà valutare bene chi far giocare ora. Bello vedere i nuovi rendere, c'è ancora ampio margine di crescita. Sicuramente la partita di Champions è importantissima anche per un discorso economico, non solo per questioni di campo. Questa e la Roma possono risollevarti molto il morale. Strappare punti a Roma sarebbe molto importante per il campionato. Se la Roma rimarrà a fine gennaio davanti e prenderà qualche attaccante mi spaventerebbe molto".