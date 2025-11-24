Gargano: "Ricordo bene l'urlo del San Paolo! Conte? Ha fatto capire che comanda lui"

Walter Gargano, ex calciatore azzurro, ha rilasciato un'intervista sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Piacere enorme sapere che Napoli mi vuole ancora bene, l’urlo del San Paolo per la Champions incredibile e quando sbagliavi un pallone tutto lo stadio te lo faceva capire. Praticamente il pubblico era il nostro dodicesimo uomo in campo. La vittoria con l’Atalanta fa tanto piacere, soprattutto per il mister che è molto bravo e ha fatto capire a tutti che comanda lui.

Ha tanta grinta e sa far capire ai suoi calciatori cosa si deve fare per la squadra e per brillare individualmente. Anguissa manca perché è importantissimo, ma tutta la squadra ha tantissimi calciatori capaci di fare più ruoli. Il Napoli ha una squadra importante per fronteggiare sia il campionato che la Champions. Anche se in coppa fin qui si è fatto fatica, Conte troverà il modo di ripartire e far capire a tutti che ogni calciatore è importante. L’Italia è la storia del calcio mondiale, deve andare ai mondiali perché se no sarebbe un vero peccato. Le squadre italiane stanno provando a fronteggiare i grandi investimenti delle squadre europee più forti, e ovviamente io conosco bene cosa si può imparare nel calcio italiano. Fa pena non vedere l’Italia al mondiale perché ha calciatori fortissimi, fa male non vederla ancora qualificata”.