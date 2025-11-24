Conte insiste sulle energie: “Con l’Atalanta c’è stato grande dispendio”

Gara da non sbagliare, come si gestiscono le emozioni dopo l'Atalanta e prima anche della Roma? Uno dei quesiti posti ad Antonio Conte oggi in conferenza stampa, alla vigilia della partita di Champions League contro il Qarabag. Di seguito la risposta del tecnico azzurro: "Recuperando energie, la partita con l'Atalanta ha portato un dispendio importante, quando incontri queste squadre fai fatica anche a livello fisico, di intensità, noi siamo stati intensi, ci portiamo dietro la positività della prestazione ed il risultato.

Questo dà energia positiva, sapendo che sarà un'altra partita importante, ma noi le consideriamo tutte importanti. Domani è uno step di rilievo nel cammino in Champions e ci arriviamo a livello di morale e positività in maniera giusta".