Jacobelli: "Conte ha toccato le corde giuste, ma anche ADL ci ha visto lungo sul mercato"

vedi letture

Il giornalista Xavier Jacobelli, intervenuto ai microfoni di OttoChannel nel corso de 'Il Salotto Azzurro', ha commentato la vittoria del Napoli contro l'Atalanta: “Si vede che qualcuno non conosce Antonio Conte: a me non ha stupito quanto accaduto contro l’Atalanta. L’allenatore ha saputo toccare le corde giuste dal punto di vista psicologico e anche la settimana di pausa da Castel Volturno è stata propedeutica. Il Napoli ha dato anche una grande dimostrazione di camaleontismo tattico, poi è anche una questione di uomini e non solo di moduli.

Ricordate quando Conte disse che nove acquisti sono troppi? Con l’Atalanta, tra titolari e subentranti ne sono scesi in campo sette dei nove acquisti, questo vuol dire che De Laurentiis ci ha visto lungo. Mi è piaciuto molto il gioco offensivo del Napoli, soprattutto Hojlund che ha fatto il Lukaku. Ha meritato gli applausi Neres che ha saputo aspettare il suo momento, così come è evidente che Lang meritasse questa soddisfazione. Ci si augura che sia la prima di una lunga serie. Il valore assoluto è il tecnico Campione d’Italia e non lo scopriamo certo ".