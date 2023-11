Garcia a Mediaset: "Gol subito fa male, colpa mia. Lezione anche per me..."

L'allenatore del Napoli Rudi Garcia ha parlato a Mediaset

TuttoNapoli.net

L'allenatore del Napoli Rudi Garcia ha parlato a Mediaset: "Non abbiamo meritato di pareggiarla, ma accettiamo il risultato. Anche se abbiamo fatto bene contro una squadra chiusa. Abbiamo fatto la cosa più difficile, ovvero segnare, ma paghiamo un errore su corner nostro. Peccato, c'è un gusto amaro per la mancata vittoria. Serviva essere più cinici davanti.

Quando sono arrabbiato per il gol? Li avevamo studiati, sapevamo fossero pericolosi in contropiede, ma magari ci servirà da lezione. In queste situazioni serve più attenzione. Quando non vinciamo siamo tre dietro, ma quando vinciamo ne servono quattro. Colpa mia, devo insistere di più per insegnare questo ai miei giocatori.

Mi farei qualche critica? Sono sempre critico su di me ed esigente, anche per me questa è una lezione, ma siamo in corsa, non è tutto da buttare, non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. Anche vincendo comunque avremmo dovuto fare risultato con Real o Braga quindi sul passaggio del turno faremo di tutto".