Garcia annuncia: "Politano partirà con noi, ma non ha i 90' nelle gambe"

Matteo Politano recupera per domani ma non avrà i 90' nelle gambe, lo ha annunciato Rudi Garcia in conferenza stampa: "7 partite in 23 giorni, è come una maratona e dobbiamo iniziare bene e avere tutto il gruppo a disposizione. Ho ritrovato ieri tutto il gruppo, ma molti erano stanchi per poter fare tutto il lavoro normale, viaggiando di notte, quindi solo oggi... ma facendo attenzione perché alcuni non hanno recuperato al 100% ma sono contento di non avere infortunati. Politano dovrebbe essere con noi, anche se non ha i 90 minuti per non rischiarlo, ma dovrebbe esserci dall'inizio o in corsa".