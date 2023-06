Garcia-Brienza, Totti raccontò l'amore: "Quando la vide la prima volta rimase bloccato..."

Nella sua autobiografia Francesco Totti descrive così la nascita dell'amore tra Garcia e la giornalista Francesca Brienza

Nella sua autobiografia Francesco Totti descrive così la nascita dell'amore tra Garcia e la giornalista Francesca Brienza: "Lo seguo praticamente in diretta, perché Rudi mangia spesso con noi “anziani”, e quando intravede al buffet Francesca, una bella ragazza di Roma Tv, resta invariabilmente con la forchetta a mezz’aria. 'Com’è elegante, che bel sorriso.' Noi lo prendiamo pure in giro, senza eccedere perché un po’ di distanza fra allenatore e giocatori è necessaria, ma con molta dolcezza e – diciamolo – anche partecipazione. In un mondo che la gente pensa votato al sesso sfrenato, Garcia palesa tutti i sintomi della cotta da liceale, e mi piace che non ce lo nasconda, è una dimostrazione di fiducia. Rudi è separato e libero, nulla osta al fatto che corteggi Francesca, e quando i due si mettono assieme ne siamo tutti contenti.

Una storia del genere, ovviamente, diventa in fretta di dominio pubblico, e così loro postano sui social il famoso selfie al Colosseo, ufficializzando la loro unione. Romanticismo puro".