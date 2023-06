Da Roma Tv agli Emirati Arabi: chi è Francesca Brienza, la compagna di Garcia

Alla sua prima ed unica esperienza in Italia, alla Roma, Rudi Garcia trovò anche l'amore. Era il 2014, quasi un decennio fa.

Alla sua prima ed unica esperienza in Italia, alla Roma, Rudi Garcia trovò anche l'amore. Era il 2014, quasi un decennio fa, quando l'allenatore francese raccontava la storia ai tifosi, svelando la relazione con Francesca Brienza, la giornalista di Roma Tv che seguiva dunque le vicende della squadra da lui guidata. Sui social fu pubblicato un selfie che sanciva l'inizio di un nuovo capitolo amoroso della sua vita, dopo la separazione dall'ex moglie Veronique.

Rudi Garcia e Francesca Brienza sono ancora oggi insieme, fortemente legati, al punto che la giornalista l'ha seguito prima in Francia quando ha allenato Olympique Marsiglia e Olympique Lione, poi finanche negli Emirati Arabi alla guida dell'Al-Nassr. Grande tifosa romanista, la Brienza non ha mai nascosto la sua fede in televisione, quand'è stata ospite di programmi sportivi su Mediaset, Rai e non solo.