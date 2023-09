Garcia spiega il cambio di Kvara: "All’intervallo aveva un sovraccarico…”

"Non puntiamo solo sui titolari: abbiamo davanti tante altre partite e per questo non posso non fare appello a tutta la rosa".

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Nel corso della conferenza stampa dopo lo 0-0 a Bologna, il tecnico del Napoli Rudi Garcia ha risposto alla domanda spiegando la motivazione del cambio di Kvaratskhelia: "Noi abbiamo qualità anche in panchina. Non puntiamo solo sui titolari: abbiamo davanti tante altre partite e per questo non posso non fare appello a tutta la rosa. Sono contento per Kvara perché ha fatto un'ottima partita ma nell'intervallo mi ha riferito un po' di sovraccarico ai polpacci e non volevo rischiare di perderlo".