Garcia sulle due punte: "A volte anche dall'inizio, dobbiamo riempire di più l'area"

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Rudi Garcia è stato interrogato anche sulle sue parole di voler sperimentare preso le due punte:

Le due punte solo a gara iniziata o dall'inizio?

"Entrambe, ovviamente quando si tratta di fare dei gol possiamo farli anche con una sola, tutte le squadre che giocano con una punta fanno comunque tanti gol. A volte può essere interessante, se hai Osimhen e Simeone, per dare ancora più difficoltà alla difesa avversaria e più giocatori in area. Dobbiamo migliorare nell'avere più elementi davanti alla porta e aiutare Victor".

Difesa molto alta resterà la filosofia principale?

"Sì, sicuramente, poi ho parlato di squadra camaleonte perché a volte ti servono cose diverse. Durante la preparazione i giocatori erano stanchi, contava più la mente per la posizione, si aspettava di più come blocco, qualche ripartenza perché ci sono giocatori veloci, ben venga se qualcuno ci prende alto così possiamo usare la velocità dei nostri per colpire. Ma la filosofia resta quella di sempre".