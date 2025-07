Altro che svernare, Sacchi su De Bruyne: "Giocatore formidabile"

Il Napoli è nuovamente il grande favorito per lo Scudetto. Non ha dubbi Arrigo Sacchi che, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha elogiato la squadra di Antonio Conte e i suoi acquisti, iniziando da De Bruyne: "Conte ha scelto un autentico professore. De Bruyne è stato formidabile nel City di Guardiola e sarà molto importante anche nel Napoli. È un ragazzo serio che non viene qui a svernare. Ha voglia di mettersi in gioco e l’ambiente di Napoli lo ha totalmente coinvolto".

Di Beukema che ne pensa?

"Gran bel centrale. Rapido, attento, bravo di testa, sempre pronto all’anticipo. Nel Bologna di Italiano Beukema era un pilastro e lo diventerà anche nel Napoli. Con un giocatore così si può anche pensare di difendere un po’ più in avanti, senza doversi abbassare troppo".

Su Lucca invece?

"È una torre che può servire per dare il cambio a Lukaku. Mi sembra che il Napoli si stia muovendo per allestire una squadra in grado di lottare in campionato e in Champions. E la partecipazione alla coppa, a mio avviso, è la vera incognita nella stagione del Napoli. Le sfide internazionali ti portano via tantissime energie fisiche e psicologiche. Inevitabilmente si lascia qualche punto per strada in campionato"