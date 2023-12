Gargano: “Esperienza a Napoli unica, che bello vedere la città in festa per lo scudetto”

Walter Gargano, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Ojogo in cui ha affrontato diverso temi

© foto di Luca Gambuti/Image Sport

Walter Gargano, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Ojogo in cui ha affrontato diverso temi: “Scudetto? Dopo tanto tempo, vedere queste persone godersi il titolo tanto atteso è molto bello. Ci siamo andati vicini molte volte con un grande gruppo, ma purtroppo non ci siamo riusciti. È un orgoglio vedere questa città festeggiare, il presidente ha fatto un grande lavoro. Città e club sono sempre a braccetto.

Mazzarri? E’ un grande allenatore e un conoscitore del calcio italiano e internazionale, riunisce esperienza ma anche innovazione e rinnovamento. Riesce a far dare qualcosa in più a qualsiasi gruppo con la sua personalità.

Napoli? Quello che ho passato lì è stato unico, una tappa fantastica in una città che respira passione per il calcio. Non è stata però la migliore della mia vita, perché indossare la maglia dell'Uruguay è superiore. Ho sentito il calore dei tifosi in modo spettacolare, quello che mi ha fatto crescere immensamente all'interno di Napoli è stato sentire i tifosi gridare 'Huracán, Huracán Gargano'. Era emozionante.

Braga? Penso che il Napoli sia in Champions per ottenere grandi risultati, ha dimostrato la sua forza nel giocare alla pari contro il Real Madrid. Il gruppo è forte e anche il Braga è una grande squadra, sarà un rivale molto complicato per il Napoli”.