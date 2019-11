Garics: "Ai tifosi importa poco delle multe, sono ormai abituati a grandi risultati"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il doppio ex di Bologna e Napoli, György Garics: "La situazione che s'è creata non deve danneggiare il cammino della squadra. Pagano o non pagano, ai tifosi importa poco, vogliono una squadra che ottenga risultati, come da anni sono abituati ad avere. La gente s'è abituata ad un certo livello, speriamo si possa risolvere tutto nel modo migliore per il bene di tutti. Il Bologna ha problemi diversi, sono contento per Mihajlovic che però ha ancora una lunga strada da fare, ma qui si va al di là del discorso sportivo ed il mister può dare lo spirito giusto al Bologna. L'addio al calcio di Lavezzi? Il primo ricordo è 'ma dove l'hanno pescato?', Marino aveva occhio, prese dal niente giocatori che hanno fatto la storia recente del club. Devo ringraziarlo perché prese anche me, non dimenticherò mai quel ritiro in Austria. In allenamento capimmo subito che aveva grandi colpi, così come la sua pazzia in senso positivo".