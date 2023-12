Garics spinge Zanoli: "E' il futuro del Napoli, Mazzarri gli darà spazio"

Gyorgy Garics, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Gyorgy Garics, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Mario Rui non è un’ala sinistra, ma nemmeno un terzino bloccato. E’ un giocatore molto utile, molto intelligente anche se non ti dà input in più in fase offensiva, ma dà la tranquillità a Kvaratskhelia. Io in Germania ho vissuto una cosa analoga, davanti a me c’era un calciatore che non difendeva bene ed io gli davo la serenità di fargli pensare solo alla fase offensiva.

Una volta la gente si lamentava di Mario Rui, poi è arrivato Spalletti che lo ha messo in condizione di rendere al meglio. Zanoli ha dimostrato di essere un bravissimo calciatore, merita la possibilità di giocare titolare contro l’Inter anche se a sinistra. Lui è il futuro del Napoli. Mazzarri è un allenatore intelligente e gradualmente darà spazio a Zanoli”.