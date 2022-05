Garics su Arnautovic: "Può far coppia con Osimhen, ma bisogna cambiare modulo"

"Il Napoli non è il Bologna, ha obiettivi e mezzi economici diversi, deve avere più di un centravanti che si alterna per puntare a vincere".

Gyorgy Garics, ex difensore che ha vestito la maglia del Napoli è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Arnautovic al Napoli? Ce lo vedrei bene, soprattutto dopo quest’anno che ha fatto a Bologna. Non l’ho ancora incontrato e non posso dare qualche indizio in più. Dopo due anni e mezzo in Cina tornare nel campionato italiano è stato un grandissimo cambiamento, Marko potrebbe dare un grandissimo contributo per una squadra che lotta per il vertice.

Ha bisogno di sentirsi importante? Lo confermo, ha bisogno di giocare, però non ha 25-26 anni e giocare nel Napoli una partita ogni tre giorni non è semplice. Il Napoli non è il Bologna, ha obiettivi e mezzi economici diversi, deve avere più di un centravanti che si alterna per puntare a vincere. Nel modulo che ha in testa Spalletti non può giocare con Osimhen, però anche se è una punta di peso è cambiato negli anni. Per me potrebbero anche convivere, ma non con questo modulo”.