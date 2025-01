Garnacho ancora titolare allo United, Amorim spiega: “Crea spazi, abbiamo bisogno di lui”

Alejandro Garnacho potrebbe essere l'erede di Kvicha Kvaratskhelia a Napoli, ma intanto stasera gioca dal 1' contro il Southampton. Ruben Amorim, tecnico del Manchester United, ha lanciato dal primo minuto l’esterno offensivo classe 2004 nella sfida della 21esima giornata di Premier League e spiegato così il motivo della sua scelta: “Abbiamo bisogno di giocatori come Amad e Ale Garnacho per creare spazi".

