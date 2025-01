Ufficiale Garnacho ancora titolare: Amorim lo conferma dal 1’ in Man United-Southampton

Alejandro Garnacho, attaccante del Manchester United, è l’obiettivo numero uno del Napoli per sostituire Khvicha Kvaratskhelia, ormai prossimo al passaggio al Paris Saint Germain, ma a quanto pare Amorim sta provando ad inserirlo nel suo calcio per convincerlo a restare.

Il classe 2004 risulta, però, tra i titolari dei Red Devils nella sfida contro il Southampton valida per il 21esimo turno di Premier League in programma alle ore 21:00. Seconda gara consecutiva dal primo minuto per il talento spagnolo naturalizzato argentino dopo l'ultima di FA Cup. Di seguito le scelte di Ruben Amorim.