Gasperini contro il VAR: "Spero che i tifosi inglesi lo facciano saltare come la Superlega”

Alla vigilia della sfida di Europa League contro l'Olympiacos, Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell'utilizzo del Var: "Il gol di Firenze è solo l'ultimo. Il Var è diventato uno strumento pericolosissimo che incide sui risultati, le situazioni chiare vengono stravolte. Non si capisce se decide arbitro o a Lissone. Questo ti fa pensare male ed è la cosa peggiore per il calcio. Speriamo che gli inglesi dopo aver fatto saltare la Superlega facciano saltare pure il Var che se utilizzato in questo modo è uno strumento molto pericoloso per il calcio”.