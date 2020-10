Gattuso annuncia: "Non più di 4 cambi! Ci ho già sbattuto i denti al Milan con 8 cambi..."

Nella conferenza stampa odierna (qui), il tecnico del Napoli Rino Gattuso ha annunciato non più di 4 cambi, smentendo dunque le ipotesi di un massiccio turnover.

La squadra è pronta per il turnover o serve continuità? "Ci saranno 3-4 giocatori che non hanno giocato con l'Atalanta. Io ci ho giàsbattuto i denti, al Milan cambiavo 7-8 giocatori e mi sono fatto un'idea. Metti anche in difficoltà i giocatori che mandi in campo, bisogna fare scelte giuste e non cambiare 9-10 giocatori. Ogni partita non faremo tantissimo turnover".

Ancora sulle varie competizioni: "Non scegliamo obiettivi, metteremo sempre la migliore formazione, abbiamo già perso 2 giocatori e quando torneranno dovranno ritrovare la condizione".