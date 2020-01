Gattuso insiste sul problema condizione: "Stiamo crescendo ma a Lozano serve gamba, Callejon cala dopo 70'"

Nel corso della conferenza stampa odierna, Gennaro Gattuso a più riprese ha parlato della condizione fisica della squadra.

Come si fa a dare consistenza ai progressi visti? "Dobbiamo continuare così, commettere meno errori, giocare da squadra, dare continuità, migliorando il palleggio. Col Parma e con l'Inter sembrano due squadre diverse, iniziamo a stare meglio fisicamente, a palleggiare e giocare come piace a me, dobbiamo continuare così. E' chiaro che affrontiamo una squadra che da mesi fanno bene, hanno iniziato male, facevano fatica, non giocavano il calcio che volevano ma s'è ripresa, questo può esserci utile anche a noi, ci servono dei risultati per darci la mentalità giusta".

Callejon nel 4-3-3 ha ritrovato brillantezza. "E' il suo ruolo, con Sarri in quegli anni c'era una macchina perfetta, giocava alla playstation e questi giocatori si sono esaltati con questo metodo. Può fare molto di più, dal 70' non riesce ad esprimere più forza, dobbiamo migliorare in questo, a dare continuità per 95 minuti".

A che punto è Lozano? "E' molto molto forte, ha fatto 42 gol in due anni, ma deve riempirsi, ha bisogno di scattare continuamente. Non riesce a dare continuità alla corsa, alla velocità, deve crescere come gamba, appena sarà brillante ci aiuterà".