Gattuso, l'ex agente: "Così ha cambiato il Napoli. Rinnovo? Pensa solo al campo"

Andrea D'Amico, ex agente di Rino Gattuso, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione 'Radio Goal' in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Sono sicuro che la maniacalità di Gattuso e la sua sagacia tattica darà i frutti. Il Napoli ora ha grande organizzazione di gioco e anche negli allenamenti, Gattuso è riuscito ad entrare nella testa dei giocatori. Con Ancelotti i calciatori non sembravano esserci molto con la testa, invece Rino con il suo carisma e le sue parole pesanti ha cambiato le cose. Ma non è una sorpresa perché già al Milan aveva trovato il cambio di passo, sfiorando la Champions League. Rinnovo? Rino è così concentrato sulle competizioni attuali che non pensa ad altro, futuro compreso".