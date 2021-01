Gattuso, l'ex agente: "Mancanza di un leader? Il carisma ce l’ha messo Rino"

Nel corso di 'Radio Goal', Andrea D'Amico, ex agente di Rino Gattuso, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli : "Domani torna a giocare col 4-3-3? A me non stupisce affatto che un allenatore cambi modulo da una partita all’altra, i bravi allenatori lo cambiano anche a partita in corso. Rino ha succhiato il meglio dagli allenatori che ha avuto e quindi non è assolutamente una novità.

Rinnovo di Gattuso che non arriva? A volte ci sono accordi precontrattuali che hanno il loro corso, gli umori di pancia nel calcio dipendono in primis dai risultati. La pazienza e l’equilibrio nel calcio sono forieri di situazioni soddisfacenti, basta ricordare il Milan con Pioli. Come un giocatore viene giudicato per le prestazioni e non per i singoli errori, così un allenatore va giudicato per quello che può dare e per i risultati nel suo complessivo. Non dimentichiamo che questo Napoli deve recuperare ancora la partita con la Juve ed è attaccato ai primi posti, devi giocare in Europa League, è stato sfortunatissimo in Supercoppa per l’errore di Insigne e le strepitose parate di Szczesny. A Verona non hanno giocato bene e hanno perso 3-1, ma da lì a mettere in dubbio tutto, mi sembra eccessivo.

Mancanza di un leader? E’ sempre il gruppo che fa la differenza, il carisma ce l’ha messo Rino. Quando è arrivato a Napoli ha trovato le difficoltà che conosciamo: problemi di risultati e tra società e squadra per via dell’ammutinamento, poi in Champions è stato fermato solo da un grande Messi e ha vinto la Coppa Italia. Dobbiamo avere un po’ equilibrio nei giudizi.

Napoli-Spezia? Lo Spezia è bene organizzata, gioca bene e ha un ottimo allenatore. Italiano ha vinto tre campionati di fila, è stato un mio ex giocatore così come Gattuso, è uno scontro che mi emoziona per questo. Galabinov è tornato bene dopo l’infortunio, sicuramente sarà una partita emozionante”.