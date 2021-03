Gattuso, l'ex agente: "Non pensa al contratto, ne discuterà a bocce ferme"

Nel corso di 'Radio Goal', Andrea D'Amico, ex agente di Rino Gattuso, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "Ci sono ancora dei margini di un rinnovo tra Gattuso e il Napoli? Ci sono tante variabili. Per Rino non è mai stato un problema il contratto, ne discuterà a fine anno a bocce ferme. La qualificazione in Champions è chiaramente un obiettivo importante a livello sportivo ed economico. Con i bilanci in rosso per una grande squadra la Champions è il minimo per risanare i propri numeri.

Sarà un mercato austero? Sono preoccupato che se non si riparte a livello globale le conseguenza saranno gravi anche sul calcio. Se non si rimette un po’ di denaro all’interno dell’economia la vedo difficile. L’economia è stata messa in ginocchio da questa situazione paragonabile ad un guerra mondiale batteriologica. Se pensate a tutte le attività di ristorazione e quelle alberghiere che non possono aprire e non hanno mai ricevuto un ristoro, capite che danni sta procurando questa epidemia.

Ronaldo sul banco degli imputati dopo l’eliminazione di ieri? Se fosse arrivata la Champions negli anni precedenti o quest’anno tutti avrebbero parlato di Ronaldo grande mattatore. Quello che conta è il risultato attuate, è vero che Ronaldo ieri sera ha giocato male ma non dimentichiamoci che ha una certa età e non può fare le stesse prestazioni di quando aveva 28/29 anni. Nel calcio contano gli episodi, ieri la Juve è stata anche sfortunata, se gli episodi ti girano male sembra tutto sbagliato. Questo è anche il bello di questo sport”.