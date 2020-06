Gattuso su Ghoulam: "Sta dando grande continuità negli allenamenti. Può fare ancora meglio!"

Dopo la bella vittoria ottenuta contro il Verona, Gennaro Gattuso è intervenuto in conferenza stampa, parlando tra l'altro di Faouzi Ghoulam: "Sono molto contento per Ghoulam, per tanti anni è stato uno dei migliori difensori al mondo. Ha avuto problemi fisici, ma sta dando grande continuità negli allenamenti. Si merita quello che ha fatto oggi, ma può fare ancora meglio. La squadra sta bene, preferisco avere il problema di chi tenere fuori ed avere tutti a disposizioni".