Gattuso su Insigne: "Sente fastidio, è un po' preoccupato. Entro 48 ore sapremo per il Barça"

Rino Gattuso, allenatore del Napoli, dopo la vittoria contro la Lazio che ha chiuso il campionato è intervenuto al microfono di Sky Sport e si è soffermato anche sulle condizioni di Lorenzo Insigne, uscito malconcio dalla sfida: "Io la mano del dottore ancora non ce l'ho. Speriamo. Insigne ha parlato col dottore, domani e dopodomani valutiamo. Io non lo so precisamente cos'ha, se parlo faccio danni. Domani farà una risonanza e vedremo".

In conferenza stampa, sul medesimo tema, l'allenatore del Napoli si è soffermato così: "E' un po' preoccupato, ha sentito un fastidio, entro 48 ore farà una risonanza e vedremo se riuscirà ad esserci".