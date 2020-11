Gattuso su Mertens: "In questo momento ci sta venendo a mancare, prima era una sentenza"

Vittoria di misura per il Napoli a Bologna, il tecnico azzurro Gennaro Gattuso ha chiarito, ai microfoni di Sky Sport, il motivo delle poche occasioni concretizzate: "In questo momento ci sta venendo a mancare Mertens. Lo conoscete meglio di me, era una sentenza dalla sua mattonella. Di solito non perdona, nelle ultime gare ha avuto due occasioni a partite. Bisogna migliorare da questo punto di vista. Anche col Sassuolo abbiamo avuto le occasioni, facendo una buonissima partita. Se non chiudi le partite, penso ad oggi, puoi andare in difficoltà. Ma sono contento della prestazione perché non dare profondità al Bologna è tanta roba. Dobbiamo fare di più nella finalizzazione".