Gattuso su Milik: "Difficile trovare di meglio, ma se pensa che il ciclo sia finito..."

MULTIMEDIA AUDIO - "LOZANO UNA SCHEGGIA! RAPIDITÀ INCREDIBILE!", MARTINO E DEL GENIO ESPLODONO IN RADIOCRONACA Hirving Lozano decisivo nella sfida contro il Genoa, con la rete che ha sancito il 2-1 per gli azzurri a Marassi. Hirving Lozano decisivo nella sfida contro il Genoa, con la rete che ha sancito il 2-1 per gli azzurri a Marassi.