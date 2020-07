Gattuso su Milik: "Non giudico la sua prova, ha fatto ciò che doveva. Il problema è un altro..."

Rino Gattuso, allenatore del Napoli, dopo il pareggio di Bologna si è presentato al microfono di Dazn per un'intervista congiunta all'allenatore della squadra rossoblù Sinisa Mihajlovic nella quale ha parlato anche di Milik, oggi deludente: "Non sto qua a giudicare la sua prova, ha fatto ciò che doveva. E' stata l'intera squadra a far fatica oggi. Non siamo riusciti a fargli arrivare i palloni".