Gattuso sugli infortuni: "Speriamo di avere in settimana Kou e Ghoulam, su Mertens e Maksi..."

In casa Napoli la condizione fisica non è di sicuro delle migliori. Guardando all'infermeria sono tanti i giocatori indisponibili per Gattuso che, però, in breve tempo dovrebbe ritrovare diversi dei giocatori infortunati in vista dei prossimi importanti impegni. Lo stesso allenatore ne ha parlato proprio in conferenza stampa.



È preoccupato dagl infortuni? "Ci mancano giocatori importanti, ma non sono tanti. Speriamo di recuperare Koulibaly in questa settimana, Ghoulam che non ha nulla di grave. Mertens non sarà a disposizione per un'altra settimana, così come Maksimovic. Mercato? Non sta a me parlarne, abbiamo un direttore molto bravo per farlo".