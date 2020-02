Gattuso sulle multe: "È successo tre mesi fa, mica ci svegliamo ora per pensarci"

È passato tanto tempo ma in casa Napoli continua a tenere banco la situazione relativa alle multe. Ne ha parlato in conferenza stampa anche l'allenatore Rino Gattuso: "Noi pensiamo alle partite, non ci interessa chi vincerà, chi perderà, i giocatori sono professionisti. E' successo il 5 novembre, mica possiamo svegliarci adesso e pensarci. Pensiamo al lavoro, poi vedremo".